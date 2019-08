Emploi des jeunes : L'auto-emploi comme levier de solution. (Reportage)

"Rénovation de l’apprentissage, promotion de la créativité et du travail décent au Sénégal : impacts sur le développement de l’auto-emploi des jeunes", cette thématique a été au centre des débats à la séance de ce 6 août au Conseil Économique Social et Environnemental.

Le ministre de l’Emploi, de la Formation professionnelle, de l’Apprentissage et de l’Artisanat, Dame Diop, a fait face aux conseillers de l’institution pour décliner la politique gouvernementale liée à l’emploi des jeunes.



Le ministre s’est appesanti sur l’évolution du cadre juridique de l’emploi. Il a avancé les résultats de l’analyse sur le marché de l’emploi qui décèlent 407.884 unités économiques dont 97% évoluant dans le secteur informel et un taux de chômage élevé de 15,7%. Pour corriger les dysfonctionnements dans le marché, le gouvernement mise sur l’auto-emploi.



L’enquête nationale sur l’emploi au Sénégal en 2015 décèle 23% de travailleurs, 35,1% d’employeurs et auto employeurs sur un taux d’emploi de l’ordre de 20,7%. Du lot, 80% ne bénéficient d’aucune forme de protection sociale.



Au terme des échanges, le projet d’avis sur le thème de la séance préparé par l’inter commission a été, à l’unanimité, adopté par les conseillers du Cese.