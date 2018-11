Éléments de langage sur la visite de travail du Haut commandant de la gendarmerie nationale à la Légion nord

En compagnie de son état-major, le Général de Division Cheikh SÈNE, Haut Commandant de la Gendarmerie Nationale et Directeur de la Justice Militaire vient d’effectuer, dans la période du 22 au 24 novembre 2018, une visite de travail dans la Légion de Gendarmerie Nord, respectivement à Kébémer, Saint-Louis, Louga, Ranch Dolli, Koki et Ngueune Sarr.



Ce déplacement avait un double objectif : d’une part, évaluer les conditions d’engagement des personnels déployés dans ses différents secteurs et d’autre part ; consolider les directives émises dans son ordre du jour numéro 1 prononcé lors de son investiture.



À Kébémer, la délégation du Haut Commandant s’est rendue au Centre d’Instruction des Gendarmes Auxiliaires où sont formés les appelés du contingent venus de Dakar Bango.



Quant à l’étape de Saint-Louis, elle est marquée par le point de situation donné par le Commandant de légion suivi d’un entretien avec le personnel disponible au niveau de l’Escadron Territorial mais surtout par l’inauguration des nouveaux locaux de l’État-major de la Compagnie et de la Brigade Territoriale de Saint-Louis.



Le lendemain 23 novembre 2018, le Général SÈNE s’est rendu à Louga pour une visite de courtoisie accordée au Gouverneur. Les temps forts de cette journée restent le déplacement vers le Ranch de Dolli et Koki.

À Dolli, les populations ont eu droit à un entretien franc avec la délégation. Un entretien objectif axé sur l’insécurité (vol de bétail) dans la zone sylvo-pastorale, sur des comportements inciviques d’une certaine frange de la population et surtout sur le devoir d’informer attendu par les forces de sécurité.

A Koki, la réception du Poste de Gendarmerie de la localité a eu un écho très favorable chez les populations autochtones.



Cette visite de travail du Général SÈNE a pris fin le 24 avec l’inauguration du Poste de Gendarmerie de Ngeune Sarr où le numéro un de la Gendarmerie a insisté, dans une ambiance chaleureuse, sur la nécessité de l’implication des populations locales pour une parfaite sécurisation des personnes et de leurs biens.