Électricité : vers une filialisation de la SENELEC.

La société nationale d'électricité du Sénégal (SENELEC) va tendre vers une filialisation de ses services d'ici les 5 prochaines années. La démarche est prévue dans le cadre du programme Power Compact intégré dans le Millenium Challenge Account (MCA) - SENEGAL II visant à la mise en œuvre de solutions pour la réduction de la pauvreté à travers la croissance économique.



Ainsi, renseigne le directeur général du MCA-Sénégal, Oumar Diop, la société nationale d'électricité aura un nouveau holding avec 3 filiales (production, transport et distribution et vente). Le programme qui sera déroulé d'ici 2026 est financé à hauteur de 320 milliards FCFA. L'ensemble des acteurs, notamment le secteur privé, a été associé au processus de formulation.



À en croire Oumar Diop qui s'exprimait ce 24 août, dans le cadre des consultations périodiques que tienne la Chambre de commerce, d'industrie et d'Agriculture de Dakar (CCIAD), 4 à 5 entreprises sénégalaises se sont vu attribuées des marchés touchant essentiellement au volet stratégie de communication.



Le programme MCA - Sénégal vise globalement au transport de l'électricité, l'électrification rurale et la réforme du secteur de l'électricité. Il résulte d'une convention entre le gouvernement américain et celui du Sénégal...