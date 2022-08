Électricité / Senelec : Le Sudeten fusionne avec le Setel pour l'unité syndicale.

Quelques années après l'implosion du SUTELEC qui a donné naissance à un nouveau syndicat, le Syndicat unique et démocratique des travailleurs de l'énergie (SUDETEN), ce dernier a fusionné avec le SETEL. Selon le Secrétaire général du SUDETEN, Al Hassan Ba, "on est là aujourd'hui pour tenir notre conseil syndical national et nous avons eu à débattre sur la fusion avec la SETEL. On a aussi discuté sur la situation de la SENELEC et de notre syndicat. On a donné un grand départ pour l'unité syndicale au sein de la SENELEC". Le débat a aussi été axé sur la réforme institutionnelle de la dite société, à savoir la filialisation de la Société Nationale de l'Électricité. "Des acquis ont été notés. Mais notre problème c'est que nous n'étions pas associés au départ. Le ministre du Pétrole et de l'Énergie, nous a convoqué pour nous introduire dans le comité de rédaction des décrets, mais beaucoup de choses ne sont pas encore claires pour nous, concernant ce code de l'électricité...." , dira-t-il, faisant allusion au nouveau code de l'électricité adopté en 2021 par l'Assemblée Nationale. C'était en marge d'une rencontre tenue ce 13 août au centre de formation dédié au personnel de la Senelec qui se situe au cap des Biches de Rufisque.