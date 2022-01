Élections municipales : Ousmane Landry Diallo de l’Ucs Mbolo Mi intronisé « roi » d’Oussouye en ballotage dans le département entre YAW et UCS Mbolo Mi.

À Oussouye, le maire sortant de la commune, Édouard Lambal chute lourdement. Une défaite infligée par le coordonnateur du mouvement Jiito qu'il avait battu en 2014. Ainsi, Ousmane Landry Diallo a pris sa revanche sur Edouard Lambal de Benno Bokk Yaakaar. Son nom sera à jamais gravé sur les annales de l’histoire politique d’Oussouye.



Landry comme l’appellent affectueusement ses intimes, est le premier maire investi élu par les oussouyois non originaire de la commune comme on aime à le dire dans la capitale du Kassa.



À Diembéring dans la plus grande commune du département, la coalition d’Abdoulaye Baldé Baldé, l’UCS Mboli Mi comme dans la capitale du Kassa passe devant Benno Bokk Yaakaar qui a investi le maire sortant Tombong Guèye. Pour l’heure, le dépouillement se poursuit pour le conseil départemental à la préfecture. Et selon les infos qui nous parviennent, c’est YAW et l’UCS Mboli Mi qui sont en ballotage.



Commune d’Oussouye :



UCS : 773

BBY : 636

YEWWI : 250



Commune de Diembéring :



Ucs : 2375

BBY : 2070

YAW : 1829

Wallu : 415