Élections locales à Notto-Diobass : La grande coalition BBY se mobilise derrière Alioune Sarr pour la pré-campagne.

Après plusieurs rencontres et la réunion du comité ad hoc qui a fait des propositions en direction des investitures et le protocole de gouvernance de la commune après la victoire en janvier 2022, les leaders de la grande Coalition Benno Bokk Yakaar (Bby) ont tenu à Sessène Diobass, une réunion en prélude de la pré-campagne et de la campagne aux élections locales du 23 janvier 2022.



Les Mouvements et Associations de Jeunes et de Femmes, le maire Alioune Sarr (AFP) son premier adjoint à la mairie et son coordonnateur Modou Sène, de Daouda Sène (PIT), de Ibrahima Thiandoum (Rewmi), de Amadou Touré (LD) et 2 ème 2 adjoint au maire, de Ramatoulaye Tine (LDR/ Yessal) représentée par son responsable local des femmes qui vient de rejoindre la majorité, le mouvement "And Dolél Macky", du conseiller départemental Moussa Guèye entre autres.



L'occasion a été saisie par le ministre-maire Alioune Sarr pour adresser ses vifs remerciements à tous les leaders de la grande coalition pour le choix porté sur sa personne.



Les fortes orientations actées lors de cette réunion pour la pré-campagne et la campagne en vue des élections locales de janvier 2022 ont permis également d'installer des comités électoraux locaux dans chaque village. Lesdits comités seront dirigés par les membres de cette grande coalition BBY dans le Notto-Diobass pour dérouler le plan d’action dans chaque village pendant cette période de précampagne.



Le porte-parole du jour, Ismaïla Dione, a par ailleurs profité de cette tribune pour inviter les militants et les hommes politiques de tous bords à plus de retenue pour une campagne préélectorale et électorale sans violence...