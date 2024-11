Elections législatives du 17 novembre 2024 : La CEDEAO salue le bon déroulement du scrutin

Après les élections législatives du 17 novembre passé, La CEDEAO via un communiqué de presse a salué le bon déroulement du vote dans l’ensemble du pays. Après quelques observations faites dans les centres et bureaux, la CEDEAO en conclut ceci :



« La mission conjointe salue le sens élevé du patriotisme et le comportement pacifique dont ont fait preuve les parties prenantes et les électeurs tout au long du processus.



La mission note également que le processus de vote s’est généralement déroulé sans heurts et dans une atmosphère largement pacifique. Les électeurs ont pu exercer leur droit de vote sans entrave même si certains bureaux de vote (20,52) n’étaient pas facilement accessibles aux personnes à mobilité réduite et aux personnes vivant avec un handicap.



La Mission félicite les autorités et les organes de gestion des élections pour l’efficacité de leur conduite et de leur coordination, qui ont permis le bon déroulement des opérations de vote le jour du scrutin.



La Mission félicite également les acteurs politiques pour le fair-play dont ils ont fait preuve après la clôture du scrutin en félicitant le parti arrivé en tête avant même l’annonce officielle des résultats.



Tout en se félicitant du déroulement pacifique des élections législatives, la Mission souhaite réitérer les points suivants à l’attention des autorités compétentes afin de consolider ses références démocratiques, en particulier en ce qui concerne la gestion des élections dans le pays.



La nécessité de prévoir des installations adéquates pour permettre aux personnes à mobilité réduite d’accéder sans entrave aux bureaux de vote afin de garantir l’inclusion dans le processus électoral.



Il est nécessaire que les autorités adoptent un bulletin de vote unique qui pourrait contenir tous les candidats et/ou les symboles des partis et des coalitions afin de réduire l’utilisation de bulletins de vote multiples et la réduction éventuelle des coûts liés à l’achat et à l’impression du matériel électoral.



La mission continuera à observer de près les dernières phases du processus, en particulier l’agrégation, le regroupement, l’annonce et la validation des résultats par les autorités compétentes.



La mission conjointe tient enfin à remercier le président S.E Bassirou Diomaye Diakhar Faye, le gouvernement et le peuple sénégalais pour l’accueil chaleureux et les excellences installations mises à sa disposition pour le succès de sa mission », a écrit l’ambassadeur Francis Alex TSEGAH, chef de la mission conjointe d’observation électorale CEDEAO-UA .