Élections Centrafricaines : Le Président Touadéra appelle au respect des décisions de la cour constitutionnelle.

Le président centrafricain Faustin Archange Touadéra s'est prononcé pour la première fois depuis la publication des premiers résultats des élections présidentielles et législatives.



Dans un entretien téléphonique avec le président français Emmanuel Macron, le président centrafricain a condamné les tentatives de groupes armés et de certains leaders politiques, dont M. François Bozizé, de saper les accords de paix et le processus électoral constitutionnel soutenus par la communauté internationale.



Faustin Archange Touadéra qui dit prendre note des résultats provisoires du premier tour des élections présidentielle et législatives centrafricaines, rendus publics par l’Autorité nationale des élections les 4 et 5 janvier, appelle au respect des décisions à venir de la Cour constitutionnelle, tout en soulignant la nécessité d’un dialogue politique ouvert et inclusif. Il condamne également "les discours mensongers destinés à nuire à la relation franco-centrafricaine".



Au cours de cet entretien téléphonique, les deux chefs d'État ont renouvelé leur soutien aux éléments de la mission des Nations Unies, la MINUSCA, chargés de contribuer à la protection des civils, au processus électoral et à la stabilisation du pays, aux côtés des forces de sécurité centrafricaines. Ils ont condamné les attaques contre les personnels humanitaires et appelé au respect du droit international humanitaire et de l’accès humanitaire.



À la demande du Président Touadéra, et en accord avec la MINUSCA, le Président français a ordonné la réalisation d’une seconde mission de survol du territoire centrafricain par des avions de chasse, après celle effectuée le 23 décembre. Cette mission s’est déroulée ce jour même. Elle marque la solidarité de la France avec le peuple centrafricain et sa condamnation de la poursuite des tentatives de déstabiliser le pays menées par des groupes armés...