Élection présidentielle au Sénégal : "Tout le monde est candidat chez nous. Même les gens qui devaient gérer des boutiques sont candidats!" (Baïdy Agne).

Pour la prochaine élection présidentielle au Sénégal, voici les attentes du président du patronat du Sénégal : "De manière générale, un peu moins de débat partisan, peut-être. Je regrette profondément toutes les candidatures qui sortent du pays aujourd’hui. Tout le monde est candidat chez nous. Même les gens qui devaient gérer des boutiques sont candidats à l’élection présidentielle. Je considère que nous avons nous-mêmes beaucoup plus de choses à dire et à revendiquer. Nous devrions être plus candidat que tous les gens qui expriment le souhait d’être candidat."

Selon Baïdy Agne, "nous attendons toutes les évolutions que nous avions évoquées : assurer notre stabilité en tant que pays, assurer la paix pour que nous puissions faire nos affaires, faire les réformes nécessaires…"