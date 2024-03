Élection présidentielle : Le président Macky Sall fixe par décret, la période de la campagne électorale pour l'élection du 24 mars 2024.

Par décret n° 2024 - 704, le chef de l’État, fixe la période de la campagne électorale. En application des décisions du Conseil constitutionnel, notamment celle n°5/E/2024 en son article 3 et son considérant 13, cette période de la campagne débute le samedi 09 mars 2024 à zéro heure pour se terminer le vendredi 22 mars 2024 à minuit. Elle se déroulera conformément aux dispositions du Code électoral en matière de propagande électorale.Le Ministre de l'Intérieur, le Ministre des Forces armées, le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, le Ministre des Affaires Étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur, le Ministre des Finances et du Budget, le Président de la Commission Électorale nationale autonome et le Président du Conseil National de Régulation de l'Audiovisuel sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel.