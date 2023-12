Élection présidentielle 2024 / Sénégal : Risque de diffusion de fausses nouvelles et manipulation de l'information

Le Sénégal, comme de nombreux pays africains, est riche en diversité ethnique et culturelle, mais compte aussi un bon nombre de croyances politiques. Cependant, cette diversité peut aussi être une source de frictions, si elle n’est pas bien gérée. Malheureusement, les fausses nouvelles et les informations manipulées peuvent exploiter ces divisions et attiser les tensions ethniques, religieuses et politiques. En semant la discorde et la méfiance entre les différentes communautés, les faux récits peuvent menacer l’unité et la cohésion de la nation. Fort de plusieurs années d’expérience dans le traitement de l’information, le doyen Bakhoum assure que depuis longtemps le pays en temps électoral est confronté à des cas de manipulations et cela continue toujours. « Dans ma carrière de journaliste expérimenté, j' ai connu beaucoup de fausses informations du temps de Diouf contre Wade, du temps de Macky contre Wade, du temps de Macky maintenant, il y a beaucoup de fausses informations comme ça qui sont divulguées. On nous donne des informations sur des terroristes qui seraient d’un camp, on nous a parlé à un moment donné de l’argent qui viendrait d’ailleurs et tout fait partie de ce que j’appelle simplement les manœuvres et les stratégies de guerre, de quelle guerre il s’agit, de la guerre non violente donc la politique. Le Sénégal a connu beaucoup de cas de manipulations de l’information et ça continue encore », témoigne Bakhoum. Et toujours pour lui, les fakes news sont « amplifiées par les réseaux sociaux et l’intelligence artificielle. Aujourd’hui, l’intelligence artificielle permet tout. (…) On peut prêter à quelqu’un des propos qu’il n’a jamais tenus, ça, c'est un premier problème, l’autre problème, c'est qu'en termes d’élection, de résultats et de vote, on peut parfaitement manipuler, évidemment, c'est très grave et compliqué. »



Poursuivant son propos, M. Bakhoum assure que les opinions sont souvent préparées à recevoir ce genre d'informations. « Si nous partons de ce qui s’est passé avec cette histoire, de Cour Suprême a-t-elle ou n'a-t-elle pas rejeté le jugement du tribunal de Ziguinchor concernant Ousmane Sonko et sa réintégration sur le fichier électoral, cette affaire a été rendue possible parce que des esprits très fortement dans l’opinion étaient préparés à recevoir cette information et uniquement cette information, si c’était avéré, une bonne partie de l’opinion sénégalaise attendait, donc c’était très facile de manipuler de ce point de vue, de leur dire quelque chose qui ressemble à ça et tout le monde saute. Donc ce qui propage ces fakes news, c'est qu’ils ont à la fois les moyens, les cibles, mais aussi, ils profitent de la crédulité des gens dans une période de tension... », se désole le journaliste.



Les fausses nouvelles et la désinformation peuvent également déclencher des troubles civils. Lorsque les gens sont induits à croire de faux récits, ils peuvent se sentir obligés d’agir sur la base de ces croyances. Cela peut conduire à des manifestations, à des violences, voire au chaos. Dans le contexte d’une élection, de tels troubles peuvent perturber le processus électoral et déstabiliser le pays. Pour Mamadou Seck, expert électoral, la désinformation ne s’arrête pas là, elle peut décourager les citoyens et les conduire à boycotter le vote. « En réalité, les fake news peuvent causer une désinformation et donc une forclusion par exemple des citoyens à l'occasion d'étapes essentielles du processus. De même, de fausses informations peuvent décourager la participation et donc ruiner tous les efforts fournis pour la bonne gestion du processus. À l'arrivée également, si on suit la logique, cela peut aboutir à des légitimités fragiles des élus et donc à des risques d'instabilité institutionnelle, à des risques de crise de gouvernance », lance l’expert électoral.



Rôle des journalistes dans la lutte contre la désinformation