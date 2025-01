El Hadj Ibrahima Niang : « Le projet BEST répond au référentiel 2050 pour l’accès à l’énergie »

Pour le ministère des Finances et du Budget, le projet BEST est d’une importance capitale, d’autant plus que l’accès à l’électricité est bien pris en compte dans l’agenda du référentiel 2050. El Hadj Ibrahima Niang, chef de division, espère que le maximum de localités va être électrifié pour le renforcement des capacités des populations des zones reculées. Il a noté des avancées significatives en termes de passations de marchés depuis la signature de la convention en juin 2021 avec la Banque mondiale.