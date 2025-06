Éducation : Une vaste fraude éclate entre les collèges des Unités 18, 19 et 20 aux Parcelles Assainies

Une importante affaire de fraude scolaire vient d’être mise au jour lors de l’évaluation de la classe de 4e dans la circonscription de l’Inspection de l'Éducation et de la Formation (IEF) des Parcelles Assainies à Dakar.



Cette fraude, impliquant plusieurs établissements, concerne des fuites d’épreuves au sein des collèges des Unités 18, 19 et 20, rapporte le journal Libération.



Le 17 juin dernier, les soupçons ont commencé au CEM de l’Unité 18, lorsque des éléments de la police du commissariat de Parcelles Assainies ont surpris des élèves en possession d’épreuves d’histoire-géographie et de mathématiques avant l’évaluation officielle. Rapidement, plusieurs élèves ont été interpellés, notamment ceux des collèges de l’Unité 18, de l’Unité 19, du CEM de l’Unité 20, mais aussi du CSPA.



Parmi les mis en cause, étaient notamment impliqués : M. Goudiaby, A. Tamba, A. Diop, M. Diédhiou, M. Mbengue, F. Keita, P.C. Lo I.N. Sané, I. Ndiaye, K. Ba, et F. Thiam, tous élèves en classe de 4e au Cem Unités 18 et 19.