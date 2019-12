Education Populaire : Vers la mise en place d’un programme de prise en charge de jeunes Sénégalais face à la crise des valeurs

Les membres de l'Association des inspecteurs de l'Education populaire, de la Jeunesse et des Sports à la retraite, en collaboration avec le ministère de la Jeunesse, ont tenu ce mercredi, un atelier de mise à niveau sur le Budget-programme et de revue des concepts de l’éducation populaire. L’objectif est de bâtir un consensus sur les contenus et les domaines d’intervention de l’éducation populaire, les voies et moyens pour pouvoir relancer cette éducation et d’établir un programme de prise en charge de jeunes sénégalais face à la crise des valeurs.

Au terme de cet atelier, l’objectif recherché est de décliner les grandes lignes de l’éducation populaire, d’identifier ses domaines d’intervention. Mais aussi de permettre aux participants d’accroitre leur niveau de connaissance dans leur mission d’éducation des masses et la construction des consensus devant impulser une nouvelle dynamique économique et sociale du Sénégal. Les mécanismes d’encadrement de l’éducation populaire seront revisités.