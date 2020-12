Éducation : Le CEM El Hadj Ahmed Malick Sy remis à neuf par le Port autonome de Dakar.

La réhabilitation du CEM El Hadj Ahmed Malick Sy de Dakar est à présent terminée. La cérémonie marquant la fin des travaux s'est déroulée ce lundi 07 décembre, en présence de la maire de Dakar et de la Fondation du port autonome de Dakar, devant l’enthousiasme des élèves.



Ceci entre dans le cadre du programme de réhabilitation des collèges d’enseignement moyen sous couvert de la ville, et mis en œuvre par la Fondation du Port autonome de Dakar dans le cadre de sa politique de responsabilité sociétale.



Ce projet a pour objectif de faire de l’école sénégalaise une école d’excellence et de mettre les élèves dans bonnes conditions.



Pour cette année, Soham Wardini a précisé que 14 établissements vont être réhabilités à Dakar. Ainsi, la prochaine étape sera la réhabilitation du CEM de Cambérène qui devra s'étaler sur une durée d'un mois...