Éducation/FIEF 2023 : la COSYDEP lance une foire pour promouvoir les innovations dans le secteur

La Coalition des Organisations en Synergie pour la Défense de l’Éducation Publique (COSYDEP) a lancé la 3ème édition de la Foire des Innovations en Éducation et Formation (FIEF), sous le thème général : « De nouveaux outils pour un système éducatif transformé, inclusif, adapté et résilient », ce vendredi 6 octobre 2023 au Centre culturel Blaise Senghor.

Ainsi, pendant deux jours seront organisés en plus des panels d’échanges, des expositions par des organisations et institutions, des actions de soutien à travers un troc et des dons de matériels scolaires. Et la nouveauté cette année est l’organisation de la première édition de la Nuit du droit à l’éducation sous forme de diner de gala où seront primés et honorés les acteurs méritants du système éducatif.

Pour rappel, la « Foire des Innovations en Education et Formation » est un espace de convergence permettant de renforcer la collaboration entre différents acteurs et partenaires de l’éducation, de rendre visibles les innovations dans le secteur, de faire évoluer les représentations négatives vers des conceptions positives. La cérémonie d’ouverture a été présidée par la PCA de la COSYDEP, Mme Hélène Rama TINE qui avait à ses côtés l’ancien ministre de l’éducation, M. Kalidou DIALLO et tous les partenaires qui ont accompagné la COSYDEP dans l’organisation de cette foire. Tous ont vivement salué cette initiative...