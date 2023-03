Éducation/Évaluation des manuels scolaires : « L’exercice nous a montré qu’il est possible d’améliorer l’existant… » (Experts)

Dans le cadre de ses activités, le Ministère de l’Éducation Nationale, ses partenaires techniques et financiers dont le Confemen, ont tenu un atelier national de restitution des résultats et plaidoyer pour l’activation de la Déclaration de Cotonou. « Cet atelier a consisté à restituer les résultats obtenus à travers l’activité d’évaluation de la qualité des manuels au Sénégal. On a discuté de ses résultats et surtout des recommandations qui ont été émises par l’activité d’évaluation et de construire un feuille de route de mise en œuvre de ces recommandations en vue de renforcer les manuels qui sont au programme au Sénégal », selon Youssouf Ouattara, responsable principal de projet à l’Unesco. Cette évaluation a porté sur la qualité des manuels scolaires du primaire et du moyen secondaire en usage dans les pays concernés par le projet qui sont le Bénin, Burundi, Madagascar, Niger, Sénégal, Togo.



Selon Alioune Badara Diop, directeur de l’Institut national des Titres et Actions pour le développement de l’Éducation, « Nous avons évalué plus de quatorze manuels en français, en mathématiques, en science de la vie et de la terre et en science physique, en mobilisant une équipe d'experts répartis dans plusieurs domaines en direction du ministère de l’éducation nationale. Au terme de cette évaluation nous avons constaté que selon les éditeurs, on pouvait se prononcer sur la qualité physique des manuels. Mais également sur la qualité pédagogique pour vérifier si les manuels proposés sont en cohérence avec les programmes. On a vérifié également si les démarches préconisées sont conformes à nos options et à l’arrivée on a produit un rapport qui a montré que pour chaque manuel, il y a des forces, des points forts et des points à améliorer. Mais également des points absents. Parce que l’exercice nous a montré qu’il est possible d’améliorer l’existant… », a révélé ce dernier lors de cette rencontre de deux jours qui s’est tenue à la sphère ministérielle Habib Thiam de Diamniadio.