Économie : Vers la création d'une chambre de commerce sénégalo-gambienne.

En Afrique, circuler dans les corridors constitue un véritable obstacle, notamment dans l'espace CEDEAO. Ces entraves à la libre circulation dans les corridors affectent les activités économiques du secteur privé. Les secteurs privés gambien et sénégalais à travers leurs présidents de chambre de commerce, ont tenu une rencontre d'échanges et de partage dans la capitale sénégalaise pour trouver des solutions à cette problématique.

Le président de la chambre de commerce de Diourbel et par ailleurs président du parlement de la CEDEAO invite les chefs d'État à se conformer aux textes pour que les populations de la CEDEAO puissent cohabiter convenablement dans cet espace. Une façon selon lui, d'accélérer et de mettre en application le processus de l'intégration.