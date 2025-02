Économie : UMOA-Titres projette une mobilisation de 9.200 milliards de francs CFA sur le marché public par adjudication en 2025

À l’occasion de la 7e édition des Rencontres du Marché des Titres Publics (REMTP), organisée par UMOA-Titres les 21 et 22 janvier à Abidjan, UMOA-Titres a annoncé son ambition de mobiliser plus de 9.200 milliards de francs CFA en 2025 sur le Marché des Titres Publics par adjudication afin de répondre aux besoins de financement des États membres de l’UEMOA.





Rassemblant plus de 200 experts du secteur financier de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), ces rencontres ont permis d’esquisser les contours d’un marché régional plus robuste et résilient. Placée sous le thème « Mobilisation de l’épargne intérieure : quelles exigences pour soutenir le développement du marché financier en zone UEMOA ? », cette édition a été l’occasion d’aborder des enjeux stratégiques pour le financement des économies de la région. Les débats ont porté sur plusieurs axes notamment la diversification des produits financiers, l’élargissement de la base des investisseurs, l’éducation financière et la digitalisation des services financiers. Ces axes sont identifiés comme des leviers essentiels pour renforcer la mobilisation de l’épargne locale.



Les panels ont mis en lumière le rôle des Organismes de Prévoyance Sociale (OPS), des Caisses de Dépôts et Consignation et des Compagnies d’Assurance dans la mobilisation de l’épargne au service du financement des États. L’apport de la digitalisation des services financiers et de l’éducation financière des populations a été mis en relief pour catalyser cette mobilisation de l’épargne. L’importance croissante des critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) dans les décisions d’investissement a été relevé ainsi que l’accompagnement règlementaire par les Banques Centrales pour favoriser l’intérêt des investisseurs locaux et verdir les bilans des investisseurs. Des thématiques telles que la notation financière et les financements alternatifs et innovants pour attirer de nouveaux investisseurs, ont été abordées.







En 2024, les levées de fonds ont atteint un record de 8127 milliards de FCFA, en hausse de 13 % par rapport à l’année précédente.





Les chiffres présentés lors de l’événement sont revenus sur la vitalité du marché des titres publics de l’UEMOA. En 2024, les levées de fonds ont atteint un record de 8127 milliards de FCFA, en hausse de 13 % par rapport à l’année précédente. Cette performance, saluée par les participants et qui ont soutenu la résilience du marché face aux chocs et défis économiques mondiaux et conforte les ambitions de UMOA-Titres pour 2025.



Selon les chiffres provisoires indiqués par UMOA-Titres, les États de l’Union compte mobiliser 10 607,69 milliards de FCFA, répartis entre des émissions par adjudication (9 212,55 milliards) et par syndication (1 395,14 milliards).



Des recommandations pour l’avenir ont été formulées notamment la nécessité de diversifier les produits financiers, d’améliorer la liquidité du marché et d’élargir la participation des investisseurs institutionnels et du grand public. Pou Oulimata Ndiaye DIASSE, directeur de UMOA-Titres, ces rencontres sont essentielles pour renforcer le dialogue entre émetteurs et investisseurs. « Nous sommes ravis que cette édition ait permis d’apporter des solutions concrètes pour la mobilisation de l’épargne intérieure. Ces échanges sont indispensables pour rendre notre marché régional plus attractif et accessible », a-t-elle déclaré...