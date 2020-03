Economie : La Sénégalaise Ngoné Diop nommée Directrice du Bureau ouest-africain de la Cea.

Ngoné Diop est la nouvelle Directrice du Bureau Sous régional pour l’Afrique de l’Ouest de la Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique, basé à Niamey, au Niger.

De nationalité sénégalaise, Madame Diop est économiste et experte en matière de genre, de dividende démographique et de lutte contre la pauvreté. Elle a une expérience de plus de 20 ans dans le domaine de la croissance économique, de lutte contre la pauvreté, de politiques de développement et de promotion de l’égalité des genres.

Avant d’occuper ce poste, Mme Diop était la Cheffe de la Section de l’égalité des genres et de l’autonomisation des femmes à la Cea. Moment au cours duquel elle a dirigé la formulation et la mise en œuvre d’outils innovants, de recherches politiques et de services de conseil axés sur les résultats, au profit des États Membres africains. Cependant, avant de joindre la Cea, renseigne le site Financialafrik, celle-ci a été conseillère du Département pour le développement international du Gouvernement britannique (Dfid) auprès du gouvernement du Rwanda. En terre rwandaise où, après le génocide, elle a dirigé la conceptualisation et la mise en œuvre effective de politiques et de programmes de transformation pour la reconstruction socio-économique du Rwanda, l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes, considérés par le gouvernement comme une contribution majeure au processus de transformation du Rwanda, notamment en matière d’égalité des genres.

Précédemment, alors qu’elle dirigeait les travaux sur la pauvreté, la croissance et les Objectifs du millénaire pour le développement (Omd) au Programme des Nations Unies pour le développement (Pnud) à New York, Mme Diop a été la maîtresse d’œuvre de travaux novateurs sur la croissance économique, le développement, l’égalité des genres, dont les composantes appui technique et renforcement des capacités, ont bénéficié à 56 pays, en majorité africains.

Mme Diop fut économiste au Bureau Sous régional pour l’Afrique de la Cea, à Niamey, Niger ; Conseillère technique régionale pour le Programme des finances publiques et à la budgétisation sensible au genre pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre de la Banque mondiale.

Elle a également occupé d’autres postes clés, notamment celui de chercheuse au Conseil pour le développement de la recherche en sciences sociales en Afrique (Codesria) et de chargée de cours en économie à l’Institut d’économie et de gestion de Dakar, au Sénégal.

Ses publications incluent sa contribution à différents ouvrages y compris, sur la budgétisation sensible au genre et les finances publiques publié par le Commonwealth, sur le thème « Gender Budgeting Makes more cents du Centre de recherche pour le développement international (Crdi), Women and Land in Africa sur la plateforme internet Zed, sur la culture, les droits et réalisation des droits des femmes, et un livre sur la justice en matière de genre (à paraître en avril 2020), entre autres.