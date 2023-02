Économie : L’ADEPME booste plus de 600 entreprises, créant plus de 2.000 emplois

L’Agence de développement et d’encadrement (ADEPME) a procédé ce mardi 14 février 2023 à Dakar à la clôture de l'atelier de clôture SME Loop qui a consisté à former plusieurs entreprises dans les domaines de l’agroalimentaire, de l’agriculture, des TIC…



La rencontre présidée par le directeur de l’ADEPME a été sanctionnée par la remise d’attestations. Satisfait de cette étape, Idrissa Diabira donne le bilan de cette formation. « Nous avons formé et financé plus 600 Pme dont 180 entreprises dans les départements de Dakar dont 63% des entreprises de Dakar s’activent dans l’agro-alimentaire. C’est 2. 148 emplois créés. Le chiffre d'affaires de ces entreprises accompagnées a augmenté pour atteindre 69%. Ainsi, c’est seulement 49% de volume de financement obtenus car la sélection a été rigoureuse. Le paradigme qui est le nôtre, c’est de coacher les futurs champions », fait-il savoir.



Hormis Dakar, l’ADEPME a accompagné des structures venues des régions de Thiès, Saint-Louis, Kaolack et Ziguinchor. L’objectif de cet accompagnement c’est le renforcement des capacités en gestion d'entreprise.