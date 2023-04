Éclairages de la DIRPA après le communiqué de Yewwi Askan Wi : « Il fallait bien cette réprobation unanime… » (Yoro Dia, Ministre)

« Mettre l’armée nationale, qui est par ailleurs républicaine hors des clivages partisans », c’est ce que soutient le ministre et coordonnateur de la communication de la présidence de la république. Yoro Dia estime que la justification avancée par la principale coalition de l’opposition est mauvaise : « La Direction de l’information et des relations publiques de l’Etat-major des armées a bien fait de sortir pour clarifier sa position sur ce communiqué. D’ailleurs, l’idée même d’organiser une marche à la veille de fête d’indépendance est une profanation » soutient le ministre chargé de la communication de la présidence qui était l’invité de l’émission « Point de Vue » sur la Rts.



La réprobation de l’opinion, de la société civile et de plusieurs acteurs politiques dénonçant cette affaire est, selon Yoro Dia, à saluer dans la mesure où, quand il s’agit de l’armée ou des garants de l’intégrité territoriale, il faut que toute la nation soit consciente de l’importance de ce que peut nous procurer ce maillon (de sécurité) en termes de paix et de stabilité. « Si le Sénégal est resté un Etat tel qu’il est, et s’il a évité la partition, il le doit bien à l’armée qui a été dissuasive… »