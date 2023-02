Échanges commerciaux : Les entreprises américaines en quête de nouveaux marchés, le Sénégal sur la visière

Présente depuis deux jours au Sénégal, Une délégation de l’agence de développement économique de l’Etat de Floride aux USA ambitionne d’explorer les possibilités d’échanges et opportunités commerciales et bilatérales entre les États-Unis, le Sénégal et l’Afrique de l’Ouest en général. C’est aussi une opportunité pour rencontrer les entreprises locales afin de nouer des partenariats avec elles.

En effet, lors de leur rencontre tenue ce mercredi, Joseph BELL, le représentant du consortium des entreprise de Floride aux États-Unis d’Amérique, a précisé que ces échanges peuvent être bénéfiques aussi bien pour le Sénégal que pour eux car pouvant la faciliter la promotion de leur développement économique voir sur une échelle plus large en Afrique. Ainsi, il précise que leur effort ne va pas seulement se limiter aux marchés africains.

Depuis son arrivée, cette délégation composée de différents secteurs (agriculture, technologie et sécurité) accueillie par l’ambassade des États Unis d’Amérique au Sénégal a rencontré des représentants du gouvernement sénégalais et quelques représentants des communes.