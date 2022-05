Echange téléphonique : Tout ce que le président Macky Sall a dit à Vladimir Poutine.

Dans une interview avec Jeune Afrique, le président Macky Sall est revenu sur son échange téléphonique avec Vladimir Poutine le 9 mars. « Nous nous sommes effectivement parlé – à mon initiative, en tant que président de l’UA », a confirmé le Chef de l’Etat.



Qu’est-ce qu’ils se sont dit ? Macky se souvient lui avoir dit que « l’Afrique, qui se retrouvait entre le marteau et l’enclume, souhaitait un cessez-le-feu en Ukraine ». « Le continent est touché par les conséquences de la guerre elle-même comme par les sanctions qui frappent la Russie », lit-on dans l’entretien accordé à JA.



Le président sénégalais assure que Vladimir Poutine avait indiqué qu’il était prêt à discuter avec les Ukrainiens. « Mais nous voyons bien que ce n’est pas évident. C’est ‘’un pas en avant, deux pas en arrière’’ », se désole-t-il.



Et celui qui assume par ailleurs la présidence de l’Union africaine (UA) de poursuivre : « À la suite de l’invitation du président russe à me rendre à Moscou, l’UA m’a donné mandat pour demander l’arrêt des hostilités, ainsi que la possibilité de laisser l’Ukraine et la Russie exporter les céréales et les matières premières dont le monde a besoin. Après deux années de pandémie de Covid-19, la situation devient intenable ».