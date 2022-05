ESS/Plateforme Sen Label Ci La Bokk : « La loi sur l’ESS vient à son heure et cela nous réconforte... » (Yassine Koné, FFVH )

La loi d’orientation relative à l’ESS et son décret d’application y

référent « viennent à leur heure et nous cela nous réconforte. Je sais que



tous les acteurs de l’Economie Sociale et Solidaire seront impliqués.

Comme, le dit le Label Ci La Ñu Bokk, "souvent je suis interpellée par les femmes qui sont très intéressées par le concept et qui

espèrent des financements. C’est vrai qu'on ne peut pas financer tout le



monde mais avec une organisation, les choses seront plus faciles et

plus transparentes », a annoncé Yacine Koné, qui fait partie de la

Fédération des Femmes vivant avec un Handicap… Elle se prononçait



en marge d’un atelier de formation des acteurs sur la plateforme

Sen Label Ci La Bokk, organisé ce 31 Mai à Diamniadio...