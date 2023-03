EL HADJ NDIOUGA KÉBÉ - 39 ans déjà que le « milliardaire Baayfaal » quittait ce bas-monde … Touba se rappelle !

Le 13 mars 1984, le Sénégal perdait El Hadj Babacar Kébé dit Ndiouga. Il n’était pas qu’un simple milliardaire. Il était aussi un mécène qui a résumé sa vie entre travail, solidarité et Mouridiyah. « Chaque franc que je dépenserai, le sera au nom de tous ceux qui, du fond de leur cœur, auraient voulu participer à la réalisation de cette grande œuvre », disait-il toutes les fois qu’il construisait une mosquée, creusait un forage ou bitumait une route.

Fils de El Hadj Mballo Kébé et de Sokhna Anta Samb, Hadj Ndiouga est né en 1914 à Kaolack et il n’aura que 70 ans. Son père fut maître coranique et grand agriculteur. Et c’est lui qui l'initia, lui et ses frères, à la lecture du Coran et à la connaissance des sciences coraniques. Son envol économique devait démarrer juste après la deuxième guerre mondiale. Commerçant alerte, il n’épargna pas ses forces e voyageant beaucoup au Sénégal et en Afrique. Kaolack, Tambacounda, Gambie, Sierra-Léone avant de revenir définitivement au Sénégal en 1958 s’installer.

NDIOUGA, LE MILLIARDAIRE BAAYFAAL