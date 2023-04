E-Sport : Le nouveau partenariat scellé entre SENUM SA et CONAPES…

Le Comité National de Promotion du E-Sport au Sénégal « CONAPES » et Sénégal Numérique SA « SENUM SA » ont procédé́, ce mercredi 19 avril, à la signature d’une convention permettant aux gamers sénégalais de disposer du réseau des Espaces Sénégal Services disponibles dans 45 départements pour la promotion et le développement de l'E-Sport sur toute l’étendue du territoire national.

Au grand bonheur des gamers, notamment les eSportifs des 14 régions du Sénégal, Sénégal Numérique SA le Comité national de promotion du E-Sport ont mis à la disposition de l’écosystème E-Sport sénégalais : 45 salles de sport (entièrement équipées), 45 Club E-Sport, 45 E-ligue E-Sport et SENUM E-Sport Compétition.

Ce partenariat s’inscrit dans la dynamique enclenchée par SENUM SA à travers son laboratoire d’innovation pour renforcer l’écosystème technologique mais également avec les objectifs du projet d’accélération de l’économie numérique signé récemment entre le Gouvernement du Sénégal et la Banque Mondiale, adossé à la vision du PSE dans la phase 2 du PAP2A (Plan d'actions prioritaires ajusté et accéléré) à travers la Stratégie « Sénégal Numérique 2025 » (SN 2025) afin de développer la pratique de l’eSport, des Sports immersifs, Phygital Sports3, Tech Sports et Cyber Sports. Il permet également de lancer dès début Mai 2023, le SENUM E-SPORT COMPETITION (SECO) et de débuter le vaste programme de formation et de mentoring autour des métiers liés à la pratique des jeux électroniques, Sports Immersifs, les Cyber Sports, la Tech Sport, le Phygital Sport incluant des technologies innovantes notamment l’IA, AR/VR, les drones et exosquelettes... au Sénégal.

Ce partenariat traduit cette option fondamentale du Sénégal étayée dans la stratégie « Sénégal Numérique 2025 » (SN 2025) qui est de s’appuyer sur le numérique comme catalyseur pour une transformation structurelle de l’économie nationale à travers une société du savoir et de la connaissance, cela, de manière inclusive et durable afin de mieux faire face aux enjeux et défis du numérique du monde d’aujourd’hui et de demain.