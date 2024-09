Drame en mer : "Les attentes des citoyens sont claires et urgentes...renforcer les politiques publiques en faveur de l'emploi! (Me Habib Vitin)

Par un communiqué transmis à la rédaction de Dakaractu Thiès, le président du mouvement Thiès D'abord, a exprimé ses vives préoccupations relativement à la vague de départs via la mer. "Aujourd’hui, nous assistons avec douleur et consternation à une vague alarmante d'immigration irrégulière et meurtrière, particulièrement celle de nos jeunes qui bravent les dangers de la mer en quête d'un avenir meilleur. Ces départs tragiques, très souvent mortels, sont le reflet d’un malaise profond au sein de notre société, un cri de détresse face au manque de perspectives économiques et sociales.

Nous lançons un appel urgent aux autorités nationales et locales pour qu’elles prennent la pleine mesure de cette situation dramatique. Il est impératif de renforcer les politiques publiques en faveur de l'emploi, de l'éducation, et de l'insertion sociale pour offrir à nos jeunes des alternatives viables ici, chez nous. Le rôle des autorités est crucial pour créer un environnement socio-économique qui retient nos talents et leur donner les moyens de bâtir un avenir digne sans risquer leur vie", a-t-il déclaré.

Me Vitin de donner quelques pistes de solution face ce phénomène. "Face à cette crise humanitaire, il est également urgent de promouvoir des campagnes de sensibilisation pour informer et prévenir les populations des dangers de l'immigration irrégulière, tout en travaillant à renforcer les contrôles et la coopération internationale pour démanteler les réseaux de passeurs. Cette situation ne peut perdurer. Nous appelons à une mobilisation collective pour sauver nos jeunes et assurer un avenir à notre nation. Nous ne pouvons pas rester silencieux face à la montée de la politique politicienne du pouvoir, mais également de l’opposition, cet usage dévoyé de la chose publique pour des intérêts partisans et individuels, alors que nos enfants meurent par centaines dans la mer". Avant de rappeler les attentes : "Les attentes des citoyens sont claires et urgentes : - emploi, - santé, coût de la vie, - éducation et justice sociale. Dans ce contexte national alarmant et grave, certains acteurs politiques continuent à se livrer à des jeux d’influence, aux promesses non tenues et aux manipulations électorales, oubliant l’intérêt général".

Et de conclure en ces termes : "Notre avenir dépend de notre capacité collective à mettre fin aux pratiques politiciennes qui freinent le progrès et à refonder une politique qui place réellement les préoccupations des citoyens au cœur de l’action publique. Chaque vie perdue en mer est une promesse brisée : offrons un avenir ici dans ce pays, pour ne plus pleurer demain"...