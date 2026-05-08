Drame à Sagatta Gueth : un homme de 31 ans retrouvé mort dans un puits à Ndiolfo

Un nouveau drame secoue le département de Kébémer. Ousmane Sow, âgé de 31 ans, a été retrouvé mort dans un puits au village de Ndiolfo, situé dans la commune de Sagatta Gueth.



Selon les informations recueillies, le jeune homme serait tombé dans le puits dans la nuit du jeudi au vendredi, sans que sa famille ne s’en aperçoive immédiatement. Ce n’est qu’au matin du vendredi que son absence et les circonstances de sa disparition ont suscité l’inquiétude des proches, conduisant à l’alerte des sapeurs-pompiers de Kébémer.



Les secours se sont rapidement rendus sur les lieux pour extraire le corps sans vie du puits. La dépouille a ensuite été acheminée vers la morgue du district sanitaire de Kébémer. Les éléments de la gendarmerie se sont également déplacés afin de procéder aux constatations d’usage et d’ouvrir une enquête sur les circonstances exactes du drame.



Marié et père de deux filles, Ousmane Sow laisse derrière lui une famille plongée dans la douleur et l’émotion.

Ce décès porte à deux le nombre de personnes ayant perdu la vie dans des circonstances similaires en l’espace de 72 heures dans le département de Kébémer, une situation qui suscite une vive inquiétude au sein des populations locales face au danger que représentent certains puits non sécurisés.