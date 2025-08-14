Drame à Kaolack : deux enfants talibés meurent noyés dans un marigot à Niolanéme

Deux enfants talibés âgés respectivement de 12 et 10 ans sont morts par noyade, ce jeudi, dans un marigot situé à Niolanéme (département de Kaolack), juste derrière le foirail.
C'est au cours d'une baignade dans ce marigot rempli d'eaux de pluie que les deux jeunes ont perdu la vie sous le regard impuissant de leurs camarades talibés. Ces derniers ont alerté les populations qui, à leur tour, ont saisi les sapeurs pompiers.
Et c'est aux environs de 18 heures que les corps des deux victimes ont été repêchés et transportés à la morgue de l'hôpital régional El Hadj Ibrahima Niass de Kaolack.
Une enquête est ouverte pour élucider ce drame.
