Drame à Kaffrine : Le corps d'un homme en état de décomposition retrouvé près de Kahi

Le corps d'un homme âgé en état de décomposition a été découvert ce dimanche 5 avril vers 18 heures à Kaffrine près de Kahi. Selon les sources de Dakaractu centre, la victime souffrait de problèmes de santé mentale.
Après l’intervention des sapeurs pompiers, le corps a été acheminé à la morgue du centre de santé Malick Ndao de Kaffrine pour une éventuelle autopsie.
Une enquête est ouverte pour élucider les causes exactes de ce drame.
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