Drame à Dodji : Un homme poursuivi pour coups et blessures volontaires après avoir cassé le bras de sa belle-sœur.

D’après les sources de l’Observateur dans sa livraison de ce Mardi 10 mai 2022, une banale dispute a opposé deux membres d'une même famille.



Âgée d’une quarantaine d’années, F.D, mère de 6 enfants, habitant dans la commune de Dodji (département de Linguère), y réfléchira à deux reprises avant de se disputer avec son beau-frère. Cette chamaillerie a commencé lorsque le jeune homme se dirigeait vers le robinet qui se trouvait dans la cour, tenant entre ses mains un seau pour puiser de l’eau. Lorsqu’il arrive à destination, sa belle-sœur qui était en train de balayer les alentours du robinet, lui demande d’attendre qu’elle termine. Celui-ci entré dans une colère noire a fait comprendre à son interlocutrice que personne ne peut l'empêcher de puiser l'eau séance tenante. Du coup, les mots ont commencé à voler bas. Les deux protagonistes se sont mis à échanger des propos aigres-doux. Sur le coup de la colère, le jeune homme a foncé sur la pauvre dame, qui essayait de se défendre avec le balai qu'elle tenait. Malheureusement pour elle, elle sera désarmée.



Sans hésiter, son beau-frère lui en a donné un violent coup au bras. Atteinte à cette partie très sensible du corps, la pauvre dame est tombée à terre. Son bras, subitement gonflé, ne pouvait plus faire de mouvement. Elle a été conduite à l'hôpital départemental de Maguette Lô de Linguère où un certificat médical attestant une Incapacité temporaire de travail (Itt) de 30 jours lui a été délivré. Le bras sous plâtre, la bonne dame est retournée à Doddji pour déposer une plainte contre son bourreau de beau-frère, au niveau de la gendarmerie. Les pandores qui ont ouvert une enquête, ont procédé à l'arrestation du jeune homme, qui a avoué les faits avant de demander Justice. Ce qui n’empêchera pas son défèrement au parquet de Louga auprès duquel il est poursuivi pour coups et blessures volontaires ayant entraîné une itt de 30 jours sur la personne de F.D.