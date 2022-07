Dr Macoumba Diouf se radicalise : « Nous avons une opposition qui constitue une menace pour la stabilité du pays »

De l'avis du Dr Macoumba Diouf, ce qui se passe actuellement dans ce pays est aux antipodes des pratiques connues au Sénégal en matière de démocratie.



À en croire le responsable politique de la coalition Bby, les successions au pouvoir entre Senghor, Abdou Diouf, Abdoulaye Wade et Macky Sall se sont toujours fait selon les normes établies par le code électoral.



Toutefois, le maire de Latmingué dit ne pas partager la démarche de l'opposition Sénégalaise qui selon lui, a fini de faire des injures, de la calomnie et de la violence des armes de guerre et dégradé nos chefs reliegieux et coutumiers, ce qui constitue pour lui une vraie menace pour la stabilité du pays...