Double procès en Appel ce lundi : La motion de soutien des députés Yewwi à leurs collègues du PUR et à Ousmane Sonko

Les députés de la coalition Yewwi Askan Wi ont fait face à la presse ce matin à quelques jours des deux procès en appel notamment l’affaire Amy Ndiaye Gniby impliquant les deux députés du PUR Massata Samb et Mamadou Niang et aussi, l’affaire Prodac. Une motion de soutien des parlementaires de Yewwi a été lue par la députée Ngouda Diène et Ayib Daffé. La coalition Yewwi Askan Wi qui se porte comme le bouclier de leurs collègues et d’un des leaders de Yewwi en l’occurrence, Ousmane Sonko. Ce lundi, les députés de Yewwi ont dénoncé les procédures judiciaires entreprises sur les deux affaires. « Ces dossiers ont fait l’objet de diligences étonnantes. Ils veulent tout simplement priver Ousmane Sonko de se présenter en 2024. C’est simplement scandaleux » , fustige Ayib Daffé qui appelle les sénégalais à mesurer les enjeux de ces deux procès particulièrement celui de Ousmane Sonko. Aussi, Yewwi Askan Wi se dit sceptique quant à cette procédure enclenchée sur le cas des deux députés qui risquent de perdre leur mandat. Birame Soulèye Diop et ses collègues de même groupe parlementaire restent déterminés à suivre ces deux procès et à apporter le soutien nécessaire à Massata Samb, Mamadou Niang et aussi Ousmane Sonko.