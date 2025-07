Douanes : Des billets noirs d’une contrevaleur de plus de 3,5 milliards de FCFA saisis au centre du pays

L'administration des Douanes a annoncé, dans un communiqué, la poursuite de ses opérations "Coup de poings" contre le faux monnayage. À ce titre, des billets noirs d’une contrevaleur totale de 3 milliards 581 millions de francs CFA ont été saisis dans les régions de Kaolack et de Fatick, entre fin juin et début juillet 2025.



Plus de 3,39 milliards de FCFA de billets noirs saisis entre Foundiougne et Fatick

La saisie la plus importante a été réalisée le samedi 28 juin 2025 par la Brigade mobile des Douanes de Fatick, relevant de la Subdivision des Douanes de Fatick. Cette opération a fait suite à l'exploitation d'un renseignement douanier qui a permis de localiser un des membres du réseau à Foundiougne. L'intervention, coordonnée par le Chef de Subdivision, a abouti à l'arrestation d'un suspect dans une maison en construction où il avait dissimulé un carton contenant des billets noirs. L'enquête préliminaire a ensuite conduit à l'interpellation d'un deuxième prévenu au quartier Ndiaye-ndiaye de Fatick, en possession de deux cartons contenant également des billets noirs.



Au total, cette saisie représente 679 coupures en euros, d'une contrevaleur de 3 390 075 000 de francs CFA. Les deux individus ont été mis à la disposition du Parquet financier.



190 millions de FCFA de billets noirs saisis à Kaolack

Toujours dans le cadre de la lutte contre le faux monnayage, la Brigade mobile des Douanes de Nioro, rattachée à la Subdivision de Kaolack et à la Direction régionale des Douanes Centre, a saisi 3 400 coupures de 100 dollars en billets noirs, soit une contrevaleur de 191 millions de francs CFA. Cette saisie, datant du 17 juillet 2025, est le résultat de l'exploitation judicieuse d'un renseignement par les éléments de la Brigade mobile des Douanes de Nioro, menée dans une auberge située à Kaolack. Le faussaire, un homme d'une quarantaine d'années, a été arrêté et mis à la disposition de la justice.



Faux médicaments saisis à Kaffrine et à Richard-Toll

Le même communiqué fait également état de saisies de faux médicaments dans d'autres régions :



À Kaffrine : La Brigade mobile des Douanes de Kaffrine a réalisé une saisie de 581 kg de faux médicaments à bord d'un véhicule de marque Peugeot 307 break. Le véhicule a été filé sur l'axe Kaffrine-Mbar avant d'être intercepté à Colobane, sur la route de Mbacké, à l'issue d'une course-poursuite. Les médicaments saisis sont essentiellement composés de comprimés de Chlorphénamine. La contrevaleur totale de la saisie (médicaments et moyen de transport) est estimée à 189 millions de francs CFA. Un individu a été arrêté et déféré au Parquet de Kaffrine.

À Richard-Toll : Dans le nord du Sénégal, la Brigade mobile des Douanes de Richard-Toll (Subdivision de Saint-Louis, Direction régionale des Douanes du Nord) a mis la main sur 3 363 boîtes de produits vétérinaires contrefaits et 826 boîtes de médicaments contrefaits. La contrevaleur totale de cette saisie est estimée à 26 millions de francs CFA. L'opération a été effectuée le lundi 7 juillet 2025, vers 3h30 du matin, au débarcadère de Ndiaw.