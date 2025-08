Dividendes miniers : allez jusqu’au bout de la vérité ! ( Par Ameth DIALLO )

Mais il faut expliquer pourquoi, les années précédentes, les dividendes n’avaient jamais atteint ce niveau.

On ne fournit ni la liste des entreprises concernées, ni la ventilation des dividendes par société. On ne précise pas non plus si ces dividendes proviennent exclusivement de l’exercice 2025 ou s’il s’agit en partie d’un rattrapage des années précédentes. La transparence attendue n’est pas au rendez-vous. Au lieu d’un rapport complet et rigoureux, nous avons un document de communication politique.

Voici ce que le rapport ne dit pas.

Est-ce parce que les projets n’avaient pas encore atteint leur seuil de rentabilité ? Est-ce parce que les prix mondiaux des matières premières étaient encore trop bas ? Ou est-ce, comme le laisse entendre la communication militante, parce qu’il y avait des complicités, des ententes tacites, voire des faits de corruption entre certaines entreprises et des responsables de l’ancien régime ?

Si tel est le cas, alors le gouvernement a le devoir d’ouvrir une enquête complète et publique sur les années où l’État aurait dû percevoir des dividendes, mais ne l’a pas fait. Il doit nous dire qui a signé quoi, avec quelles contreparties, et qui a profité de cette complaisance organisée. Car si des ressources ont été détournées au détriment du peuple, alors ce ne sont pas seulement des fautes politiques : ce sont des crimes économiques.

Or, jusqu’ici, rien de tel n’a été entrepris.

En réalité, la hausse des dividendes versés aujourd’hui peut s’expliquer par plusieurs facteurs structurels, économiques et temporels. De nombreux projets miniers signés il y a 5 ou 10 ans arrivent à maturité : les investissements initiaux ont été amortis, la production a atteint sa vitesse de croisière, les profits apparaissent, et donc les dividendes tombent. De plus, l’envolée des prix mondiaux de l’or, du zircon ou du phosphate a boosté mécaniquement les résultats de certaines entreprises. Ce sont des facteurs puissants… mais aucun d’eux ne relève d’une rupture de gouvernance.

Autrement dit : ce n’est pas parce que des entreprises versent aujourd’hui qu’il y avait forcément corruption hier. Et si corruption il y a eu, le peuple attend des preuves, pas des insinuations.

Sans ces explications, on ne peut pas affirmer que cette hausse est la preuve d’une meilleure gouvernance. Ce serait intellectuellement malhonnête.

Mais ce qui choque le plus, c’est la manipulation narrative qui entoure ces chiffres. On ne donne jamais d’information complète. On isole un montant, on le jette dans l’espace médiatique, et on attend que la population l’applaudisse sans poser de questions. L’objectif est simple : fabriquer une impression de victoire, sans offrir les outils pour comprendre réellement ce qui s’est passé.

Dans tous les cas, ce que nous attendons d’un État sérieux, ce ne sont pas des chiffres lancés dans la presse pour gagner des points politiques. Ce que nous attendons, ce sont des données complètes, vérifiables, et accessibles à tous.

Nous demandons la publication de : la liste complète des entreprises minières actives au Sénégal ; leurs niveaux de production, de bénéfices et de dividendes année par année ; les parts détenues par l’État dans chaque société ; les clauses contractuelles expliquant quand et comment les dividendes sont versés.

Et si le gouvernement veut affirmer qu’il a mis fin à des pratiques mafieuses, alors il doit nommer, accuser, enquêter, juger.

Sinon, il ne s’agit pas d’un combat contre la corruption, mais d’un simple recyclage de slogans politiques.

Prenons Grande Côte Opérations. L’entreprise a réalisé 14,42 milliards de FCFA de bénéfices, mais refuse de verser les dividendes dus à l’État. Et que fait ce dernier ? Il s’oppose à la tenue d’une Assemblée générale ?

Alors, nous posons une question simple au gouvernement : Quel est votre plan d’action concret pour faire payer cette entreprise ? Donnez toutes les informations au peuple. Ne cachez rien.

S’il y a eu du bon travail, il sera reconnu et salué.

Mais s’il n’y a que de la communication vide, le peuple a aussi le droit de le savoir.

Le respect du peuple commence par la transparence.

Et la transparence, ce n’est pas la propagande. C’est la reddition des comptes, complète et sincère.

Ameth DIALLO

Coordinateur national de GOX yu Bess

