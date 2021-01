Distribution de l'aide Covid au secteur de l'artisanat : 32.874 artisans de la zone centre (Kaolack, Fatick et Kaffrine) bénéficieront de l'enveloppe financière estimée à 25 milliards de Fcfa.

Le ministre de l'artisanat a procédé ce lundi à Kaolack, au lancement de l'appui (force Covid-19) destiné aux artisans. Ainsi, une enveloppe financière de 25 milliards de Fcfa sera dégagée pour enrôler l'ensemble des artisans inscrits devant bénéficier de ce fonds de riposte et de solidarité contre les effets de la Covid.



Pour la 1 ère phase, l'État du Sénégal a mis à disposition un montant de 5 milliards de Fcfa qui seront répartis suivant un tirage qui a été effectué en toute transparence, selon le ministre qui en a profité pour demander aux bénéficiaires de s'armer de patience.





La zone centre (Kaolack, Fatick et Kaffrine) va bientôt recevoir son quota. Dans ces trois régions, le nombre d'artisans inscrits est de 32.874 dont 11.200 à Fatick, 11.960 à Kaffrine et 9.714 à Kaolack.



" Nous sommes à Kaolack pour la distribution de l'aide covid aux artisans du secteur. C'est une enveloppe globale pour la 1 ère tranche de 05 milliards, qui est retirée d'une somme de 25 milliards que le président a mis à la disposition du secteur de l'artisanat. Nous avons démarré ce lancement à Dakar, puis à Saint-Louis, aujourd'hui nous sommes à Kaolack. Et c'est l'ensemble des personnes dans le cadre de l'aide Covid qui seront bénéficiaires de cet appui...", a déclaré le ministre, le Dr Papa Amadou Ndiaye, devant la presse. Dans la même veine, il a invité les artisans au respect strict des gestes barrières...