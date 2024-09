Dissolution de l'Assemblée Nationale / Élections législatives : Woré Sarr et Cie avertissent ceux qui tentent de faire du PDS "un parti Yobalé"

Les dissidents du Pds, réunis autour de Woré Sarr ont évoqué lors de leur conclave au domicile de l'ancienne maire de Médina Gounass, la dissolution de l'Assemblée Nationale et l'organisation d'élections législatives prévues le 17 novembre prochain. Les participants se disent étonnés par l'impréparation du parti (PDS). Sur ce, ils mettent ainsi en garde tous ceux qui seraient tentés de faire du PDS « un parti Yobaléma » et promettent de veiller à préserver l’œuvre du Président Abdoulaye WADE qui est devenue un patrimoine pour l’humanité. Le frère Tafsir THIOYE a été chargé de mettre en place un comité de réflexion stratégique pour définir les perspectives politiques et électorales", informent-ils.