Dissolution de l’AN : « Ñu motalli Yeené le 17 Novembre 2024 » (Aminata Touré)

L’ancien premier ministre et actuel haut représentant du chef de l’État, salue cette décision du président de la République de dissoudre l’assemblée nationale. « Cette dissolution de l’Assemblée nationale par le président Bassirou Diomaye Faye est un soulagement général », indique l’ancien président du conseil économique, social et environnemental.

Aminata Touré appelle à la mobilisation vers la victoire au soir du 17 novembre 2024. « Nous nous mobiliserons pour demander à nos concitoyens de parachever la victoire du 24 Mars en donnant une large majorité à notre régime afin d'avoir les coudées franches pour travailler à l'avènement d'un Sénégal souverain, juste et prospère », a-t-elle servi.