Disponibilité en moutons à Dakar : Ce qui ralentit l’approvisionnement de la capitale

Plusieurs points de vente de la capitale sénégalaise tardent à accueillir les moutons que les sénégalais ont l’habitude de voir. A chaque veille de Tabaski, habituellement à Dakar le marché du mouton bat son plein. Mais le contexte politique n’a pas été sans conséquence sur l’approvisionnement. Le ministre du développement communautaire, de la solidarité et de l’équité sociale et territoriale a informé qu’à la date du 18 juin 2023, le gouvernement a enregistré 84.200 moutons dans la capitale sénégalaise contre 123.000 l’année dernière à la même période, soit un déficit de plus de 38.000 têtes.





Il faudrait dès lors, comprendre que les manifestations récentes ont eu un impact sur le ralentissement de l’approvisionnement. Aussi, soulignera le ministre qui faisait ce matin avec son homologue du commerce face à la presse, « qu’actuellement certains éleveurs préfèrent, pour des questions d'économie de dépenses, attendre qu’il reste 5 jours pour venir à Dakar. Mais également, les travaux au niveau de la capitale avec particulièrement, le Brt ne facilitent pas le marché. Pour le moment, plus de 36 points de ventes officiels décomptés dans la capitale.