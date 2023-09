"Discussions en cours" pour la libération de deux gendarmes ivoiriens arrêtés au Burkina (gouvernement ivoirien)

Des "discussions sont en cours" entre Abidjan et Ouagadougou, après l'arrestation plus tôt ce mois-ci de deux gendarmes ivoiriens en territoire burkinabè, a annoncé jeudi le porte-parole du gouvernement ivoirien.



"Les discussions sont en cours avec les autorités burkinabè, comme cela se fait habituellement. En général les remises se font sans problème. Nous sommes optimistes dès lors que le dialogue n'est pas rompu", a déclaré Amadou Coulibaly, lors du compte-rendu du conseil des ministres. Selon des médias locaux, deux gendarmes ont été interpellés le 19 septembre de l'autre côté de la frontière au Burkina Faso alors qu'ils se trouvaient sur un site d'orpaillage clandestin. "Ce sont des situations qui ne sont pas nouvelles. Il est arrivé que nous prenions sur le territoire ivoirien des éléments des forces de l'ordre de nos voisins, tout comme il arrive que certains de nos éléments se retrouvent dans certains pays voisins", a précisé M. Coulibaly. "Ils vont bien, il n'y a aucune alerte les concernant", a-t-il ajouté. Le Burkina et la Côte d'Ivoire partagent une frontière de près de 600 kilomètres qu'il est facile de franchir. Les deux pays entretiennent des relations plutôt fraiches ces derniers mois, la Côte d'Ivoire ayant notamment fermement condamné le coup d'Etat de fin juillet au Niger, un pays dont le Burkina Faso également dirigé par militaires, est solidaire.