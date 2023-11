Direction des Eaux et Forêts: Le Colonel Baïdy Bâ cède la place au Lieutenant-colonel Babacar Dione

L’ancien directeur des Eaux, Forêts, Chasses et Conservation des Sols (DEFCCS), le colonel Baïdy Bâ sera succédé à ce poste par son adjoint , le Lieutenant-colonel, Babacar Dione. L’annonce a été faite ce mercredi à l’occasion du traditionnel conseil des ministres.



L’ingénieur des Eaux et Forêts prend la tête de la direction qui était un poste vacant depuis la nomination, comme inspecteur général d’Etat (IGE), de l’ancien coordonnateur national du Programme Agriculture Gestion des Ressources Naturelles de 2003 à 2007 et inspecteur régional des eaux et forêts à Thiès entre 2009 et 2012.



Cheikh S. FALL