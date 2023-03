Direction Promotion de l’Habitat Social : Ces défis qui attendent El Hadj Aliou Diané

Le nouveau directeur de la Promotion de l’Habitat Social au ministère de l’urbanisme du logement et de l'hygiène publique a pris service. El Hadji Aliou Diané sera chargé d'étudier, de préparer et d’appliquer les mesures ou décisions visant à assurer la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière d’habitat et de crédit immobilier.



Toujours dans sa mission, le maire de la commune de Kahi dans la région de Kaffrine aura en charge de promouvoir l’habitat social en milieu urbain comme en milieu rural ; de porter assistance à l’auto construction ; de proposer les mesures nécessaires pour l’agrément, l’organisation et la promotion des coopératives d’habitat ; d’appuyer les coopératives d’habitat et les promoteurs immobiliers pour l’accès au foncier ; de définir et mettre en place le dispositif de facilitation de l’accès des Sénégalais au logement ; de promouvoir l’accès des femmes au logement social.



Dans un communiqué sanctionnant la passation, le professeur d’enseignement secondaire, en biologie et écologiste de nature, El Hadj Aliou Diané est un fervent protecteur de l’environnement. Pour lui, renseigne le texte parcouru à Dakaractu, son plus grand défi à relever est la durabilité dans la construction.