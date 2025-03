Diplomatie en lambeaux, presse asphyxiée, emploi des jeunes : Badara Gadiaga dresse un tableau sombre du bilan de Diomaye

Durant les 12 premiers mois du tandem Diomaye-Sonko à la tête du pays, le chroniqueur de l’émission Jakaarlo Bi sur la TFM n’a pas été tendre. Badara Gadiaga a brossé un tableau noir, notamment dans les domaines de la diplomatie, de l’emploi des jeunes et des libertés, avec une presse en difficulté depuis l’arrivée des nouvelles autorités.



Devant la Team Jakaarlo et les invités Moussa Diakhaté (opposition) et Sidy Bara Ndiaye (mouvance présidentielle), le chroniqueur a déclaré sans détour : « Avec cette dame à la tête du ministère de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères, nous rencontrons d’énormes difficultés liées à notre diplomatie. Elle est devenue la risée des réseaux sociaux. » Badara Gadiaga reconnaît que Yassine Fall peut être compétente, mais estime que, pour ce poste, le Sénégal mérite mieux.



Le bilan du régime de Diomaye, selon lui, c’est aussi une presse asphyxiée, intimidée, menacée. Ses regrets concernent également l’emploi des jeunes, avec la vague de départs vers l’Espagne dans le cadre de la migration circulaire. Pour le chroniqueur, il est urgent d’agir pour répondre aux attentes des Sénégalais, qui « n’ont toujours pas vu les prémisses de la rupture ».