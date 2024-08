Diplomatie : Quand les actes de l’ambassadeur ukrainien au Sénégal suscitent l’indignation générale

La situation diplomatique entre le Sénégal et l’Ukraine continue de se détériorer, marquée par un mécontentement croissant parmi les Sénégalais, suite aux récentes actions de l’ambassade ukrainienne à Dakar. En effet, l’indignation est généralisée du fait des positions controversées de l’ambassadeur ukrainien, Yuri Pivovarov.







La diffusion d'une vidéo sur la page officielle de l'ambassade de l'Ukraine, laquelle est perçue comme « un soutien implicite » aux rebelles Touaregs et aux groupes terroristes opérant au Mali, un pays voisin du Sénégal, est de mauvais aloi.



Lors d’un micro-trottoir, l’un des sénégalais interviewés déclare : « Je trouve anormal que cette vidéo soit publiée au Sénégal, connaissant les relations entre le Mali et le Sénégal. C’est une grave erreur de la part de l’ambassade de l’Ukraine au Sénégal. » Il souligne également que « faire une telle déclaration au Sénégal, un pays frère du Mali, a nécessairement suscité une remise à l’ordre de la part du ministère des Affaires étrangères. »







Un autre citoyen qui partage ce sentiment, qualifie l’attitude de l’Ukraine d’ingérence grave. « L’Ukraine ne doit pas s’immiscer dans les affaires qui concernent le Mali. Cela peut avoir un impact direct sur le Sénégal, car ce qui se passe au Mali peut se répercuter ici. Il faut mettre en garde l’ambassadeur de l’Ukraine au Sénégal et lui rappeler que son pays ne doit pas s’ingérer dans les affaires intérieures du Mali et du Sénégal. » Ces propos révèlent une préoccupation profonde quant aux conséquences potentielles pour la sécurité de la région.







Une colère qui se reflète également dans les actions récentes de certains militants sénégalais. En effet, le 19 août dernier, 12 membres du « Front pour le retrait des bases militaires françaises » ont été arrêtés alors qu’ils se rendaient à l’ambassade de l’Ukraine à Dakar pour déposer une lettre de protestation. Ils exigeaient l’expulsion de Yuri Pivovarov, accusé de soutenir les récentes attaques terroristes de Tinzawatène contre les forces maliennes et leurs alliés russes. Selon un des porte-parole du Gassi, « L'ambassadeur qui soutient des groupes terroristes constitue non seulement une grande insulte pour tous les Peuples Africains, mais surtout une menace grave pour la sécurité de notre sous-région et de l'Afrique. »







Cette série d’événements souligne la gravité de la crise diplomatique en cours, où les actions de l'ambassadeur ukrainien sont perçues comme une menace directe non seulement pour le Mali, mais aussi pour la stabilité de l'ensemble de la sous-région ouest-africaine. Les autorités sénégalaises sont désormais invitées à prendre des mesures fermes afin de rétablir la confiance dans leurs relations diplomatiques et de préserver la paix et la sécurité régionale.