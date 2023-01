Digitalisation : APIX SA renouvelle sa confiance à Sénégal Numérique SA

Sénégal Numérique SA et APIX SA ont signé ce vendredi 13 janvier 2023, un protocole d’accord en vue d’une accélération de la digitalisation de la société en charge des Grands travaux de l’État. Les deux DG, Abdoulaye Baldé et Cheikh Bakhoum ont ratifié ce mémorandum d’entente afin de consolider une coopération fructueuse en vigueur déjà depuis quelques années.

C’était l’occasion pour le DG de l’APIX d’annoncer une visite de l’APIX au siège de Sénégal numérique au Technopole et au Datacenter de Diamniadio. L’objectif, a annoncé Mr Baldé, est de “migrer les données de l’APIX dans ce Datacenter comme prévu dans le protocole et conformément à la volonté du Chef de l’État de promouvoir la souveraineté numérique du Sénégal”. Il a également exprimé son souhait de rendre APIX SA disponible dans tous les départements via le réseau de 45 espaces Sénégal Services de Sénégal numérique SA.

Après avoir salué l’expertise de l’APIX dans la conduite des Grands travaux de l’État, le DG de Sénégal numérique SA s’est félicité de l’approche de son homologue qui a décidé, à travers ce partenariat, de se concentrer sur le cœur de métier de l’APIX à savoir les Grands travaux et les investissements et porter son choix sur SENUM SA pour l’amélioration de sa connectivité et pour une meilleure rationalisation de ses ressources numériques.

En plus de l’hébergement et de la fourniture de services digitaux, le partenariat portera aussi sur “l’Évaluation de l’écosystème informatique, la Planification des nouvelles ressources sur la Digitalisation et la sécurité des systèmes d’information, l’Accompagnement à l’interopérabilité des plateformes d’investissement, la Formation et enfin la Gestion écologiquement rationnelle des déchets des équipements électroniques et électriques", a estimé Monsieur Bakhoum...