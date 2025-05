Digicaisse : Orange Business propulse les commerçants et boutiquiers sénégalais dans l’ère digitale

Avec Digicaisse, une solution numérique novatrice et inclusive spécifiquement destinée aux commerçants et intervenants du secteur informel au Sénégal, Orange Business marque les esprits.

Conçue en collaboration avec la jeune entreprise Proboutik, gagnante du concours Orange FAB 2022, cette application mobile offre aux commerçants une gestion aisée de leurs ventes, achats, stocks, créances et paiements. Sa simplicité d'utilisation s'adapte à tous les utilisateurs, y compris ceux qui ne savent pas lire grâce à son système audio intégré.



Orange Business, avec Digicaisse, vise à surmonter les défis principaux auxquels sont confrontés les commerçants, tels que l'obtention de financements, la gestion comptable et le suivi des transactions. En favorisant l'élaboration de documents financiers fiables, Digicaisse se positionne comme un tremplin pour les petites entreprises désireuses d'élargir leur champ d'activité et de consolider leur crédibilité auprès des banques et des institutions de microfinance. Ce projet met en lumière l'engagement d'Orange Business et de Sonatel à appuyer l'écosystème numérique sénégalais, en développant des solutions ayant un impact significatif, en accord avec le Nouveau Pacte Technologique du Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Avec Digicaisse, Orange Business réaffirme sa position de moteur de la numérisation des entreprises et d'allié essentiel pour l'expansion économique du Sénégal.