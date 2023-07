Diffusion de fausses nouvelles : El Malick de Pastef refuse de donner son Iphone et ses autres numéros, le parquet requiert le mandat de dépôt

Les enquêteurs ont révélé que le mis en cause n’as pas voulu mettre à leur disposition son second téléphone de marque IPhone, de même que les autres téléphones dont-il est détenteur…

Bénéficiant d’un retour de parquet, le secrétaire national à la communication de Pastef risque une instruction et un mandat de dépôt. Le parquet dans son réquisitoire introductif a sollicité l’ouverture d’une information judiciaire en visant les infractions de diffusion de fausses nouvelles et actes ou manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique gravement.C’est l’observateur dans sa parution de ce mardi 18 juillet 2023 qui donne l’information. Après avoir bien écouté l'audio en question, les gendarmes-enquêteurs ont confié au journal qu’El Malick aurait taxé certains responsables politiques de voleurs tout en précisant que le président de la République avait donné à chaque député la somme de 100 millions pour les inciter à voter la loi en vue. Il aurait aussi selon les sources de l’Observateur, demandé aux jeunes de se munir de cocktails molotov et de se rendre au centre-ville en saccageant tout sur leur passage.Reste maintenant au juge d’instruction qui héritera du dossier de suivre le parquet ou de le laisser partir.Cependant, El Malick Ndiaye nie en bloc d’être l’auteur de l’audio que le procureur veut utiliser pour l’envoyer en prison. Sauf que le journal de dire que l’exploitation du téléphone que détenait El Malick n’a pas été fructueuse encore moins noté un quelconque autre élément ayant un lien avec les agissements incriminés dans cette présente procédure, relate l’Obs.