Difficultés financières de Cosama : Abdoulaye Baldé alerte pour qu’il n’y ait pas un second Joola.

Abdoulaye Baldé a évoqué la situation de la société Cosama qui se charge de l’exploitation maritime entre Dakar et Ziguinchor. De ce fait, le maire de Ziguinchor a fait des révélations et interpellé le ministre sur la question de la boite qui a des difficultés financières, ce qui l’empêche de bien fonctionner mais aussi de réparer les navires en panne dont les réparations nécessitent beaucoup de moyens.



« Le problème de la Cosama nous préoccupe tous. Les délégués du personnel de la société m’ont rendu compte des grosses difficultés que rencontrent la boite qui n’a plus d’argent et la plupart des bateaux sont en carénage. Le bateau Aline Sitoé Diatta est laissé en rade parce que la société n’a plus d’argent pour le réparer. Il est dans un état de vétusté très avancé. C’est un bateau qui nécessite de grosses réparations. Il faut éviter un nouveau Joola et pis, de la flotte qui était constituée de trois bateaux, aujourd’hui c’est un seul qui marche et pour le fret parmi les deux, il n’y a qu’un seul qui marche, le Djilor. C’est un problème qu’il faut examiner » a souligné Abdoulaye Baldé...