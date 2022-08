Difficultés du financement des PME : le plaidoyer axé sur l’articulation des dispositifs financiers.

La politique de financement des Pme et l’implication des structures publiques d’accompagnement, les difficultés rencontrées dans le financement des Pme ou encore les solutions de financement ont fait l’objet de débats, ce 4 août, entre opérateurs et directeurs de banque.



La rencontre qui est placée dans le cadre des grands débats économiques initiée par la Chambre de Commerce et d’Industrie et d’Agriculture de Dakar (Cciad) a permis de poser la réflexion sur la récurrence du débat lié aux financements des Pme et Pmi. Intervenant à travers, un des panels initiés, le directeur national de la Bceao du Sénégal a plaidé pour une articulation des solutions afin de susciter pour le compte des parties impliquées, un meilleur accès aux ressources bancaires.



« Les problèmes doivent être abordés dans un sens d’articuler les dispositifs existants », a déclaré Ahmadou Alamine Lô.



Selon lui, il est plus que jamais nécessaire de tendre vers une synergie pour que les Pme et Pmi puissent bénéficier davantage de crédits pour la création de richesses. Ahmadou Alamine Lô croit que les dispositifs ne manquent pas, mais doivent faire l’objet d’une synthèse davantage huilée pour faciliter l’accès aux ressources bancaires.